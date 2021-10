Armement : La Chine a bien testé un missile hypersonique en août

Le Pentagone a confirmé que Pékin avait lancé un missile hypersonique en août, confirmant une information du «Financial Times» révélée mi-octobre.

Mark Milley a comparé ce test au lancement en octobre 1957 par l’URSS du premier satellite artificiel, Spoutnik, qui avait surpris les États-Unis et lancé la course à la conquête spatiale.

Le plus haut gradé américain, le général Mark Milley, a confirmé mercredi publiquement un essai de missile hypersonique par Pékin datant d’août et révélé à la mi-octobre par le «Financial Times», reconnaissant que les États-Unis avaient été pris par surprise.

Il a comparé ce test au lancement en octobre 1957 par l’URSS du premier satellite artificiel, Spoutnik, qui avait surpris les États-Unis et lancé la course à la conquête spatiale. «Je ne sais pas si c’est exactement comme Spoutnik mais je pense que c’en est très proche.»

Démenti de Pékin

Citant des sources ayant eu connaissance du test, le quotidien britannique ajoutait que le missile avait raté sa cible de plus de 30 km. Pékin avait démenti ces informations, affirmant avoir procédé à un «test de routine d’un véhicule spatial, destiné à tester la technologie de véhicule spatial réutilisable».

Questionné sur les commentaires du chef d’état-major, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, s’est abstenu de qualifier le test chinois: «Je ne pense pas que ce soit utile de caractériser ceci et de mettre une étiquette sur ces capacités militaires avancées». Elles sont «couplées à une politique étrangère et de défense qui utilise l’intimidation et la coercition de pays voisins pour défendre les intérêts de la Chine», a-t-il ajouté.