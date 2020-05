La Chine a installé des caméras même chez les habitants

Rédiger un nouveau commentaire

Scandaleux 28.04.2020 à 10:37

Même dans les prisons suisses, on n'a pas le droit d'installer des caméras à l'intérieur des cellules. Boycottons ce régime totalitaire et relocalisons nos usines de production et autres savoir-faire. On paiera nos produits un peu plus cher et on consommera un peu moins, mais on retrouvera enfin notre souveraineté économique et le chômage diminuera. Luttons aussi contre l'espionnage économique et scientifique des Chinois (hautes écoles, etc.).