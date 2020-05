Espace

La Chine a lancé une fusée avec un vaisseau spatial

La fusée Longue-Marche 5B a décollé de la base de Wenchang. Sa mission est cruciale pour préparer l'envoi d'astronautes sur la Lune et pour sa future station spatiale.

La Chine a déjà lancé depuis 1999 plusieurs vaisseaux «Shenzhou», construits sur le modèle des fameux «Soyouz» soviétiques, puis russes. Le nouveau vaisseau lancé mardi est réputé plus sûr. Il sera plus rapide, plus résistant à la chaleur, plus long (8,8 mètres) et plus lourd (21,6 tonnes). L'engin devrait également pouvoir transporter davantage d'astronautes (six au lieu de trois) et être partiellement réutilisable.