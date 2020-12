«Prouesse technologique» : La Chine a réussi à ramener des «bouts de Lune»

La Chine a rapporté, jeudi sans encombre, des échantillons de Lune, première mission de ce type en plus de 40 ans. Seulement trois pays y sont parvenus.

Des camions et des scientifiques sont ensuite venus le récupérer et le drapeau rouge aux cinq étoiles jaunes a été planté à proximité de l'engin. Avec cette opération, la Chine devient seulement le troisième pays au monde à rapporter des échantillons de Lune, après les États-Unis et l'ex-URSS dans les années 1960-1970. Le président Xi Jinping a adressé ses «chaleureuses félicitations» aux équipes chargées de la mission, selon l'agence de presse officielle «Chine nouvelle».