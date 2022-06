Bisbille diplomatique : «La Chine a un peu dépassé les bornes»

Une poussée diplomatique chinoise maladroite annonce une nouvelle bataille disputée pour la sécurité de l’océan Pacifique.

Son homologue des Fidji, Frank Bainimarama, est allé encore plus loin. S’exprimant aux côtés de M. Wang, il a fustigé ceux qui cherchent à «accumuler les points géopolitiques», affirmant que «cela ne rime pratiquement à rien pour ceux dont les communautés sont en train d’être englouties par la mer qui monte».

Camouflet

Jusqu’à présent, explique cet expert, la Chine cherchait à étendre son influence «à petits pas». «Maintenant le masque est tombé. La Chine a confiance, parfois trop confiance, et on assiste à une nette intensification de ses efforts», poursuit-il.

Programme ambitieux

Les experts y voient un programme géopolitique beaucoup plus ambitieux: affaiblir l’influence des Etats-Unis, modifier l’équilibre militaire en Asie, voire préparer une invasion de Taïwan.

«Les Etats-Unis ont continué à encercler et à bloquer la Chine sur le plan international. Dans une certaine mesure, la Chine doit contre-attaquer», ajoute-t-il.

Certains responsables américains craignent que l’objectif de Pékin soit d’établir une présence militaire permanente dans le Pacifique sud. Ce qui obligerait Washington à réorganiser ses forces, dont la priorité actuelle dans la région est de contenir la Corée du Nord et la Chine.

«Mais il est évident que leurs projets sont beaucoup plus vastes», poursuit-il. «S’ils en obtiennent trois ou quatre, ils devront être pris au sérieux» par Washington.

Les analystes prédisent que la Chine agira avec patience et ralliera à son camp, un par un, les dirigeants du Pacifique qui verront un avantage politique à s’allier avec Pékin.

M. Wang n’a d’ailleurs pas quitté la région les mains vides. Il a signé une série d’accords bilatéraux avec les Samoa ou encore la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui, bien que modestes, pourraient permettre aux policiers, aux navires et aux fonctionnaires chinois d’être vus plus souvent dans ces pays.

Personne ne devrait sous-estimer les dirigeants des îles du Pacifique, avertit Richard Herr, un professeur à l’Université de Tasmanie. «Il existe dans certains milieux un cliché, un cliché malheureux, qui voudrait que la loyauté des îles pourrait être achetée», dit-il à l’AFP, mais «ils n’ont pas obtenu leur indépendance dans le but de la vendre».

Peu de gens créditent les dirigeants des îles du Pacifique d’avoir la capacité de «s’engager dans une politique étrangère vraiment astucieuse» et d’équilibrer les relations entre la Chine et l’Occident, renchérit Anna Powles, experte en sécurité à l’université Massey de Nouvelle-Zélande. Et pourtant, selon elle, «c’est exactement ce qu’ils sont en train de faire».