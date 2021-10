MOBILITE DU FUTUR – La Chine a une vision très futuriste de la mobilité de demain

Cela fait longtemps que les constructeurs automobiles chinois ne sont plus la risée de personne. Bien que les véhicules de la République populaire soient encore extrêmement rares en Suisse, certains constructeurs se sont néanmoins déjà fortement positionnés au niveau mondial. Parmi eux, SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation), le plus grand groupe automobile de Chine, qui exploite son propre centre de design à Londres et qui présente désormais deux concepts cars futuristes pour les marques du groupe MG ou R. Les véhicules, baptisés Maze et Ryzr, se distinguent par leur curieux design et leurs nombreux détails inhabituels. Aucun des deux n’a cependant de chance d’être produit en série.

Voiture, avion ou moto?

La R Ryzr a tous les atouts d’une voiture de film de science-fiction. Mais s’agit-il au juste d’une voiture au sens propre du terme? Car, le véhicule à deux voies est enjambé par une structure centrale, qui rappelle un objet volant, sans pour autant remplir la fonction de toit, ce dernier étant tout simplement inexistant. Au lieu de cela, deux sièges en suspension sont montés de part et d’autre de la fine structure centrale, laissant les occupants largement exposés aux éléments. À l’arrière, où se trouve sans doute l’entraînement, la voie entre les deux larges roues est très étroite. À l’avant, en revanche, la voie est nettement plus large avec des roues plus étroites. Selon SAIC Design, la géométrie du châssis donne au véhicule l’agilité d’une moto et en même temps une stabilité comparable à celle d’une voiture. Pour conduire une Ryzr, pas besoin de clé, de transpondeur ou de smartphone – le conducteur s’identifie avec une veste spécialement conçue pour le véhicule.

Sur la Ryzr, l'entraînement électrique se trouve sans doute entre ou au niveau des deux roues arrière. SAIC Le véhicule à deux voies de la nouvelle marque électrique R est enjambé par une structure centrale qui rappelle un objet volant. SAIC L’essieu avant large se caractérise par une technique d’inclinaison spéciale et lui confère l’agilité d’une moto. SAIC

Tout aussi futuriste, le petit véhicule électrique MG Maze est clairement identifiable en tant que voiture. Il s’agit d’un biplace compact dont les roues sont logées aux extrémités de la carrosserie. Agile et fonctionnelle, la Maze est essentiellement destinée à une utilisation en milieu urbain. La carapace en partie transparente de la petite citadine est inspirée du design des ordinateurs de jeu, qui laissent apparaître la technologie intérieure, autrement cachée. Sous la coupole en polycarbonate se trouvent non seulement le processeur graphique (GPU), l’unité centrale (CPU) et le ventilateur, mais également différents LED.

Pas de volant, mais un smartphone

Pour faire monter à bord des passagers, la partie transparente supérieure de la Maze se rabat, alors que les sièges en suspension, maintenus de l’arrière par des bras mobiles glissent vers l’avant. Après la montée à bord, les passagers sont mis en position. Il n’y a pas de volant, car la Maze est pilotée par un smartphone. L’objectif est de fusionner le monde de la mobilité avec le monde du jeu numérique. L’aspect ludique est renforcé par une expérience de conduite «divertissante et agréable», comme le souligne le constructeur. Aucune information n’est donnée sur l’entraînement électrique ou sur la taille de la batterie remplaçable.