Militants recherchés par Hong Kong: La Chine accuse le Royaume-Uni d’abriter des «fugitifs»

Appel à la délation

John Lee a aussi appelé la population à aider la police, ajoutant que même les «parents et amis» des militants pouvaient fournir des informations.

Cette mesure a été dénoncée par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, des pays où résident certains des militants recherchés. «Je n’ai pas peur des pressions politiques qui s’exercent sur nous, parce que nous faisons ce que nous pensons être juste», a déclaré John Lee mardi.

Le groupe comprend les anciens élus pro-démocratie Nathan Law Kwun-chung, Ted Hui Chi-fung et Dennis Kwok Wing-hang. En font aussi partie, un ancien syndicaliste, Mung Siu-tat, et les militants Elmer Yuen Gong-yi, Finn Lau Cho-dik, Anna Kwok Fung-yee et Kevin Yam Kin-fung.