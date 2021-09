Électricité : La Chine aux prises avec des coupures de courant

La croissance économique de la Chine pourrait être freinée en raison des coupures d’électricité dans le pays. Avec l’arrivée de la saison froide, le risque inquiète les autorités.

Du charbon plus rare, des limitations environnementales et des usines à plein régime: la Chine fait face à des coupures de courant qui pourraient freiner sa croissance économique. Offre en baisse et demande en hausse: les coupures se généralisent, pénalisant des millions de foyers ainsi que de nombreuses usines, dont des fournisseurs de grandes entreprises mondiales.