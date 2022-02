Série TV – La Chine censure une scène lesbienne dans «Friends»

Photo prise en mai 2021 à la suite de la diffusion de l’épisode spécial «Friends: The Reunion». AFP

En 2021, les aficionados de séries télévisées ont pu fêter les retrouvailles entre Ross, Chandler, Joey, Rachel et Phoebe dans un épisode spécial de «Friends». Une occasion pour de nombreuses chaînes télévisées et plateformes de streaming de rediffuser la série culte des années 90, comme en Chine où la série est très populaire. Cette dernière avait été diffusée dans le pays sans aucune censure jusqu’en 2013, année où la diffusion s’était terminée. Mais, comme le rapporte CNN, lors de la rediffusion du show qui a débuté le 11 février 2022, les fans de la série ont remarqué les intrigues LGBT étaient censurées.

Allusions lesbiennes censurées

Dans le premier épisode, des conversations concernant l'ex-femme du personnage de Ross, Carol Willick, qui divorce après avoir réalisé qu'elle est lesbienne, ont été supprimées. D'autres conversations sexuellement suggestives ont également été supprimées. Dans la version originale, Ross mentionne qu’«il n'y avait qu'une seule femme» pour Carol, qui le quitte pour son amie Susan Bunch, tandis que son ami Joey lui demande s'il a jamais su qu'elle était lesbienne.

Dans une autre scène de la série originale, Ross disait «[Les femmes peuvent avoir] des orgasmes multiples» lors d’un débat sur les avantages des hommes et des femmes avec ses amis dans le café. Cependant, dans la nouvelle version censurée, les plateformes ont remplacé le sous-titre chinois de la phrase de Ross par «Les femmes ont des ragots sans fin», tout en conservant la bande-son originale et le sous-titre anglais.

Fans en colère

De nombreux sites se sont moqués de cette décision, la qualifiant d’«insulte à la capacité des chinois à parler anglais». Un utilisateur de Weibo a déclaré : «Non seulement cela ignore le désir et le plaisir sexuel des femmes, mais cela renforce également le stéréotype de genre des femmes.» Ce commentaire a reçu plus de 81’000 likes.

Dans un premier temps, les fans se sont donc rendus sur le réseau social chinois Weibo pour protester contre la censure de l'émission, le hashtag #FriendsCensored étant devenu le sujet le plus tendance sur le site. Vendredi soir, il cumulait plus de 54 millions de vues, mais il a ensuite été censuré par la plateforme samedi matin, les résultats de recherche indiquant que «ce sujet n'est pas affiché conformément aux lois et règlements du site».

Censure habituelle

Cette censure est le résultat du renforcement du contrôle du gouvernement Chinois sur les médias et le divertissement. En 2016, la Chine a publié de nouvelles directives indiquant que les émissions de télévision ne devaient pas inclure de scénarios impliquant des relations homosexuelles, ainsi que d'autres sujets qui «exagèrent le côté sombre de la société.» Le document de huit pages fait référence à des «contenus vulgaires, immoraux et malsains» et considère que l'homosexualité, les affaires extraconjugales, les aventures d'un soir et l'amour entre mineurs sont interdits.