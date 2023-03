Programme de sous-marins : La Chine condamne une «voie erronée et dangereuse»

La Chine a condamné mardi «la voie erronée et dangereuse» du partenariat conclu entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie pour un programme de sous-marins destiné à tenir tête à Pékin, dans le Pacifique. Connu sous son acronyme anglais AUKUS, ce partenariat scellé lundi doit voir l’Australie remplacer sa flotte de submersibles propulsés au diesel par des navires à propulsion nucléaire, à la furtivité et la portée opérationnelle beaucoup plus importantes.