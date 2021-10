Coronavirus : La Chine confine une ville de quatre millions d’habitants

Dans le nord-ouest de la Chine, des cas de Covid-19 ont été enregistrés dans la ville de Lanzhou. Les autorités ont décidé d’agir.

Une «gestion fermée»

À Lanzhou, sa capitale, tous les quartiers résidentiels vont être soumis à une «gestion fermée» et à un strict contrôle des déplacements, a annoncé mardi la municipalité. Toute sortie hors du domicile ne sera désormais possible que pour des «achats de première nécessité», un impératif lié à l’épidémie, ou «un traitement médical d’urgence», ont précisé les autorités dans un communiqué. Lanzhou se situe à quelque 1400 km à l’ouest de Pékin.

La Chine a pu reprendre une activité sociale et économique quasi normale depuis 2020, grâce notamment à un strict suivi des déplacements via des applications mobiles. Seuls deux morts ont ainsi été enregistrés en plus d’un an.