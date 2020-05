Société

La Chine débat de son tout premier Code civil

Pékin travaille depuis 2017 à l’élaboration d’un code pour incorporer en un seul document différents textes sur la vie des citoyens. Le Parlement en débat cette semaine.

Les projets de loi présentés par le régime communiste à l'Assemblée nationale populaire (ANP) sont rarement combattus par les députés et le code devrait être adopté jeudi.

Divorces «réfléchis»

Le texte prévoit que tous les couples qui demandent le divorce doivent au préalable «délibérer» pendant un mois, dans un pays où le mariage reste la norme et où les séparations explosent. Plus de 4 millions de divorces ont été prononcés l’an dernier, un chiffre qui a bondi au cours de la dernière décennie.

«Les divorces non réfléchis sont un phénomène de plus en plus courant qui ne favorise pas la stabilité familiale», estimait récemment un porte-parole de la commission des lois du Parlement.