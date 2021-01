Pandémie : La Chine défend sa gestion après des critiques d’experts

L’enquête indépendante diligentée par les pays membres de l’OMS critique le manque de réactivité de l’Empire du milieu ainsi que celui de l’OMS. Pékin se défend.

Le manque de transparence supposé des autorités de Wuhan (centre), première ville où a été repéré le coronavirus fin 2019, et la convocation par la police de médecins locaux lanceurs d’alerte, accusés de «propager des rumeurs», ont également alimenté les critiques.

En juillet, le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, annonçait la création d’un groupe indépendant chargé d’établir «une évaluation honnête» de la gestion de la crise dans le monde et d’en «tirer des leçons».

Cette équipe de 13 experts est coprésidée par l’ex-Première ministre néo-zélandaise Helen Clark et l’ancienne présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf.

Pas assez prompte

Dans son second rapport présenté mardi à l’OMS, le groupe juge notamment qu’il «aurait été possible d’agir plus vite sur la base des premiers signes».