Économie : La Chine devient le premier partenaire commercial de l’UE

En 2020, le commerce de l’Union européenne avec l’empire du Milieu a totalisé 586 milliards de dollars, contre 555 avec les États-Unis.

Hausse des importations

Rebond post-Covid

Après avoir souffert de l’épidémie de Covid-19, l’économie chinoise est repartie vigoureusement et la consommation a même dépassé en fin d’année son niveau d’il y a un an, tirant les ventes européennes, notamment dans l’automobile et les produits de luxe. Les exportations de la Chine vers l’Europe ont bénéficié d’une demande forte pour les équipements médicaux et les produits électroniques.