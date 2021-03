Asie : La Chine enlisée malgré elle dans la crise en Birmanie

Alors que la répression s’abat sur l’opposition, Pékin est face à un dilemme: soutenir l’armée ou se ranger du côté d’une population de plus en plus anti-chinoise.

Un an plus tard, le pays du Sud-est asiatique est plongé dans un chaos sanglant après le putsch qui a entraîné la chute du gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi. Depuis, les militants pro-démocratie qui manifestent quotidiennement contre le coup de force accusent la Chine d’avoir œuvré en coulisse en faveur des militaires.

Alors que la répression s’abat sur l’opposition – plus de 200 morts d’après un bilan provisoire – Pékin est face à un dilemme: soutenir l’armée ou se ranger du côté d’une population de plus en plus anti-chinoise.

«Peu importe qui est au gouvernement, la Chine veut un Etat qui protège ses intérêts et ses projets», observe le politologue Richard Horsey. Mais «Pékin ne pense pas que l’armée puisse apporter cette stabilité… et plus la Chine tentera de tisser un lien avec ce régime, plus la population sera mise à l’écart», poursuit-il.