Diplomatie: La Chine espionne de longue date depuis Cuba

Des projets ralentis par le gouvernement américain

Il a assuré que l’administration Biden avait «hérité» de cette situation et avait entrepris de répondre aux projets d’implantations de bases chinoises dans le monde «avec discrétion et précaution», y compris par des canaux diplomatiques, auprès de plusieurs gouvernements. Le gouvernement américain, affirme cette source, a «ralenti» les projets de la Chine en matière d’implantations à l’étranger mais «il y a encore des défis et nous restons préoccupés» en ce qui concerne la relation avec Cuba.

«La Chine va continuer à essayer de renforcer sa présence à Cuba et nous allons continuer à travailler pour l’en empêcher», a-t-il indiqué. L’affaire est sensible sur le plan diplomatique, au moment où le président américain dit espérer un «dégel» des relations très tendues avec Pékin, et évoque une rencontre dans un futur plus ou moins proche avec son homologue Xi Jinping.