Afghanistan : La Chine et la Russie ensemble contre le terrorisme et le trafic de drogue

Les présidents russe et chinois veulent renforcer leur coopération contre la menace terroriste et le trafic de drogue en provenance d’Afghanistan.

Vladimir Poutine et Xi Jinping s’allient pour lutter contre le terrorisme et le trafic de drogue en Afghanistan. (archive)

Vladimir Poutine et Xi Jinping ont «débattu de la problématique afghane» lors d’une conversation téléphonique et «se sont dits prêts à redoubler d’efforts pour lutter contre les menaces du terrorisme et du trafic de drogue venant d’Afghanistan», selon la présidence russe.