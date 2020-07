Tensions diplomatiques

La Chine ferme le consulat des États-Unis à Chengdu

Trois jours après la décision de Washington de fermer le consulat de Chine à Houston, Pékin a décidé de répliquer ce vendredi en demandant à la représentation diplomatique américaine de quitter une ville au sud-ouest du pays.

«Plaque tournante de l’espionnage»

La diplomatie chinoise n’a pas précisé non plus dans quel délai le consulat devrait fermer ses portes. Dans le cas de Houston, l’administration Trump n’a donné que 72 heures aux diplomates chinois pour plier bagage.

«La situation présente des relations sino-américaines ne correspond pas aux souhaits de la Chine et les États-Unis en sont entièrement responsables», a dénoncé Pékin, appelant Washington à «créer les conditions nécessaires pour que les relations bilatérales retournent à la normale». Pékin avait d’ores et déjà annoncé des représailles contre la fermeture de son consulat dans la grande ville du Texas.

Tension accrue

«La Chine d’aujourd’hui est de plus en plus autoritaire à l’intérieur du pays, et plus agressive dans son hostilité face à la liberté partout ailleurs», a-t-il déclaré lors d’un discours dont la tonalité rappelait plus que jamais la Guerre froide avec l’Union soviétique.