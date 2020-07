Diplomatie

La Chine forcée de fermer un consulat américain

Pékin affirme avoir dû fermer le consulat de Houston au Texas et dénonce une provocation politique de la part des USA. Ceux-ci affirment défendre la propriété intellectuelle américaine.

«La Convention de Vienne dit que les diplomates d’Etat doivent +respecter les lois et règles du pays hôte+ et +ont le devoir de ne pas interférer dans les affaires internes de cet Etat+», a également souligné la porte-parole du Département d’Etat Morgan Ortagus, sans plus de détails sur les raisons précises de la fermeture. «Nous avons ordonné la fermeture du consulat de la République populaire de Chine à Houston afin de protéger la propriété intellectuelle américaine et l’information privée des Américains», a-t-elle déclaré en marge d’une visite du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo à Copenhague.