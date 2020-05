Coronavirus

La Chine injecte des milliards dans son économie

Le pays, premier touché par le nouveau coronavirus, a largement jugulé l’épidémie, mais les conséquences du virus sur son économie sont amenées à durer et restent largement imprévisibles.

Un soutien à l’économie, mais avec parcimonie: la Chine a dégainé vendredi une série de mesures pour relancer l’activité, mais sans se hasarder à afficher un objectif de croissance. Le pays, premier touché par le nouveau coronavirus, a largement jugulé l’épidémie sur son territoire, mais les conséquences du virus sur son économie sont amenées à durer et restent largement imprévisibles.

Fait inédit lors de l’ouverture de la session annuelle du Parlement, le Premier ministre chinois Li Keqiang a renoncé cette année à fixer un objectif de croissance, rompant avec une vieille tradition du régime communiste. «Notre pays sera confronté à certains facteurs qui sont difficiles à prévoir» en raison de la pandémie de Covid-19 qui paralyse la planète et plombe l’économie mondiale, s’est justifié M. Li dans un discours d’environ une heure dans le cadre solennel du Palais du peuple à Pékin.

Le pouvoir chinois «est prudent sur l’avenir» car il «pense que la reprise sera lente et incertaine», estime Song Houze, du groupe de réflexion MacroPolo, spécialisé dans l’économie chinoise. Le pays «fait face à des défis sans précédent dans son développement et ils dureront pour un certain temps encore», a prévenu le Premier ministre.