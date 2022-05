Loi sur la sécurité nationale : La Chine justifie l’arrestation d’un cardinal à Hong Kong

Joseph Zen, ancien évêque de Hong Kong, faisait partie d’un groupe de figures du mouvement pro-démocratie arrêtées mercredi, pour «collusion avec des forces étrangères».

La Chine a justifié jeudi, l’arrestation à Hong Kong d’un cardinal catholique âgé de 90 ans en vertu de la loi sur la sécurité nationale, un acte qui a suscité l’indignation de la communauté internationale et accru l’inquiétude quant à l’aggravation de la répression dans le centre financier.

L’un des plus éminents ecclésiastiques catholiques d’Asie, le prélat à la retraite Joseph Zen, faisait partie d’un groupe de figures du mouvement pro-démocratie, arrêtées mercredi pour «collusion avec des forces étrangères». Il a été arrêté à l’aéroport alors qu’il s’apprêtait à partir pour l’Europe où il avait obtenu un poste universitaire. La chanteuse Denise Ho, militante des droits LGBTQ, l’avocate Margaret Ng et l’universitaire Hui Po-keung ont également été interpellés.

Pékin a mis fin à ce vaste mouvement de contestation et transformé Hong Kong, longtemps considéré comme un bastion de la liberté d’expression, en un territoire sous l’emprise grandissante de la Chine autoritaire. Joseph Zen et les trois autres personnalités, tous libérés sous caution mercredi soir, rejoignent plus de 180 Hongkongais arrêtés au nom de la drastique loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin en juin 2020.