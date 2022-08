Démonstration de force: La Chine lance les grandes manoeuvres autour de Taïwan

Démonstration de force : La Chine lance les grandes manœuvres autour de Taïwan

Nancy Pelosi est la plus haute responsable américaine élue à se rendre à Taïpei en 25 ans.

L’armée chinoise va mener jeudi ses plus importants exercices militaires depuis des décennies autour de Taïwan, une réponse musclée à la visite de la cheffe des députés américains Nancy Pelosi sur l’île.

Si son déplacement sur ce territoire revendiqué par la Chine a duré moins de 24 heures, Nancy Pelosi a déclenché la fureur de Pékin en étant la plus haute responsable américaine élue à se rendre à Taïpei en 25 ans. Assurant venir «en paix» dans la région, Nancy Pelosi a toutefois martelé que les États-Unis n’abandonneraient pas l’île, dirigée par un régime démocratique et qui vit sous la menace constante d’une invasion par l’armée chinoise.

Ils incluent «des activités d’entraînement, y compris des exercices de tir à munitions réelles», selon des médias d’État. Par mesure de sécurité, l’Administration chinoise de la sûreté maritime a «interdit» aux navires de pénétrer dans les zones concernées. Ces exercices auront lieu dans toute une série de zones encerclant Taïwan – parfois à seulement 20 kilomètres des côtes taïwanaises – et dureront jusqu’à dimanche midi.

«Légitime défense»

«Il n’existe aucune justification à utiliser une visite comme prétexte à des activités militaires agressives dans le détroit de Taïwan», ont estimé pour leur part les chefs de la diplomatie des pays riches du G7 (États-Unis, Japon, France, Allemagne, Italie, Canada, Royaume-Uni) dans un communiqué conjoint. «Voyager à l’étranger est normal et fait partie de la routine pour les parlementaires de nos pays», ont-ils ajouté.

Pékin affirme de son côté que ces exercices – ainsi que d’autres, plus limités, démarrés ces derniers jours – sont «une mesure nécessaire et légitime» après la visite de Nancy Pelosi. «Ce sont les États-Unis qui sont les provocateurs, et la Chine qui est la victime. La Chine est en situation de légitime défense», a assuré à la presse Hua Chunying, une porte-parole du ministère des Affaires étrangères.