Environnement : La Chine lance officiellement son marché du carbone

Ce premier marché du carbone chinois ne concerne pour le moment que le secteur de l’électricité, dont les centrales fonctionnent encore largement au charbon.

Le président Xi Jinping s’est attiré des applaudissements fin 2020 en annonçant que son pays commencerait à réduire ses émissions polluantes avant 2030 et entend parvenir d’ici 2060 à la neutralité carbone.

La Chine a lancé vendredi le plus grand marché du carbone au monde afin d’aider à réduire les émissions polluantes du géant asiatique, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre. Le pays est aussi celui qui investit le plus dans les énergies nouvelles et Pékin a promis de parvenir à la neutralité carbone en 2060.