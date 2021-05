Espace : La Chine lance un vaisseau chargé d’équipements pour sa future station

Une fusée chinoise de 14 tonnes transportant de la nourriture, des équipements et du carburant a décollé de l’île tropicale de Hainan, au sud du pays.

Violation des règles de l’espace

Pékin a affecté des milliards à son programme spatial pour tenter de rattraper les pionniers que sont la Russie et les États-Unis, avec des projets ambitieux en orbite terrestre et l’atterrissage de vaisseaux sans équipage sur la Lune et sur Mars. Mais la Chine a été sévèrement critiquée par les États-Unis et de nombreux experts pour une violation potentiellement dangereuse des règles de l’espace.