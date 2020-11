Espace : La Chine lance une mission pour ramener des roches lunaires

Nouvelle étape du programme spatial chinois, une sonde chinoise a été propulsée par une fusée Longue-Marche 5 mardi afin de collecter des échantillons de roches lunaires.

La sonde envoyée mardi a pour objectif de collecter des poussières et des roches lunaires, notamment en creusant le sol jusqu’à une profondeur de deux mètres. Ramenés sur Terre, ces échantillons pourraient aider les scientifiques à mieux comprendre l’activité volcanique de la Lune, donc son évolution et son histoire.

«Mais pour la Chine, les objectifs en matière d’ingénierie sont peut-être les plus importants», estime Chen Lan, analyste pour le site GoTaikonauts.com, spécialisé dans le programme spatial chinois. «Elle veut utiliser cette mission pour affiner les technologies nécessaires aux futures missions lunaires habitées (…) C’est un pas de plus vers des Chinois sur la Lune.»

«Assez difficile»

«C’est probablement la nécessité d’affiner les technologies des missions habitées qui ont poussé les ingénieurs chinois à adopter une démarche aussi compliquée, voire inutile», note Chen Lan. «Cela n’a jamais été fait auparavant et c’est effectivement assez difficile», note Jonathan McDowell, astronome au Centre Harvard-Smithsonian pour l’astrophysique, aux États-Unis. Mais en cas de succès, «le système chinois de retour robotisé d’échantillons deviendra le plus flexible et le plus performant», souligne-t-il.