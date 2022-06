Asie : La Chine met à l’eau son troisième porte-avions

Le porte-avions «Fujian», doté d’un système de catapultage, a été officiellement lancé vendredi, à Shanghai.

Le navire est le deuxième porte-avions à être entièrement fabriqué par la Chine et est bien plus avancé technologiquement que ses prédécesseurs. Il ne sera remis aux forces navales qu’à l’issue de plusieurs tests en mer. Chine nouvelle n’a pas précisé la date prévue pour l’entrée en service du bâtiment. Mais elle ne sera pas immédiate et devrait intervenir ces prochaines années.