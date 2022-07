Coronavirus : La Chine ne lâche rien dans sa stratégie «zéro Covid»

«Situation grave et compliquée»

À Beihai, dans la province de Guangxi (sud), les autorités ont annoncé samedi des confinements partiels dans deux districts comptant plus de 800’000 habitants. «Actuellement, la situation en matière de prévention et de contrôle épidémique dans la ville de Beihai est grave et compliquée et le risque de transmission rampante dans la communauté est relativement élevé», indique un avis du gouvernement annonçant les restrictions.