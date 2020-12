Accord sur l’investissement : La Chine négociera «à son rythme» avec l’Union européenne

La Chine semble écarter la perspective d’un compromis avant la fin de l’année avec l’UE concernant la protection mutuelle des investissements.

Dans un communiqué publié tard jeudi soir, le ministère chinois du Commerce s’est gardé de mentionner la date butoir du 31 décembre et a paru au contraire miser sur une prolongation des discussions. «À la condition de préserver ses intérêts en matière de sécurité et de développement, la Chine mènera les négociations à son rythme et s’efforcera de parvenir à un accord sur l’investissement exhaustif, équilibré et ambitieux avec l’UE», a averti Pékin. «Aboutir à un accord suppose que les deux parties travaillent de concert et fassent chacune un pas vers l’autre», selon le communiqué.