Pékin : La Chine offre son aide à la Corée du Nord face au Covid

La diplomatie chinoise a exprimé sa «compassion» face à la situation sanitaire chez son voisin nord-coréen, dont aucun des 25 millions d’habitants n’est vacciné.

La Chine a offert jeudi d’aider la Corée du Nord à combattre le coronavirus, après que Pyongyang a annoncé un premier cas de contamination sur son sol. Depuis le début de la pandémie, initialement détectée en Chine fin 2019, le régime nord-coréen avait rejeté les offres de vaccination de la Chine, mais aussi de la Russie et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Début 2020, le pays avait choisi de refermer encore plus hermétiquement ses frontières et de renvoyer chez eux les ressortissants étrangers, y compris les diplomates. Mais le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné des mesures de «confinement» à l’échelle nationale après que le pays a enregistré son premier cas officiel de contagion, ont rapporté jeudi les médias de son pays.