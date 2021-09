Sport : La Chine offre un stade national au Cambodge

150 millions de dollars, 60’000 places: voici résumé, en deux chiffres, le cadeau - un stade - fait par la Chine au Cambodge dans le cadre des Nouvelles Routes de la soie.

«Nouvelle étape dans la solide amitié»

Le premier ministre cambodgien, Hun Sen, a défendu, dimanche, les relations entre son pays et la Chine, qui font pourtant l’objet de critiques de plus en plus fortes, assurant que Pékin était un «ami respecté et de confiance». «Ai-je fait une erreur en contactant nos amis chinois lorsque l’on voit quels en sont les résultats?» s’est-il interrogé, faisant référence au stade, qu’il a présenté comme «une nouvelle étape dans la solide amitié qui lie le Cambodge et la Chine».