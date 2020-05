Asie

La Chine poursuit la hausse de son budget militaire

Pékin va dépenser près de 173 milliards de francs pour son armée cette année, soit une augmentation de 6,6% malgré la contraction de l’économie due à la crise du coronavirus.

«Course aux armements»

Mais à quoi va servir cet argent? La Chine insiste sur le besoin d'améliorer la solde des militaires et de multiplier leurs entraînements (ce qui demande davantage de munitions et de carburant).

Nouveau missile balistique

Début mai, des soldats chinois et indiens se sont encore mesurés à la frontière et un bateau de pêche japonais a été pris en chasse par des navires chinois près des îles Diaoyu/Senkaku, contrôlées par Tokyo mais revendiquées par Pékin.

Surveillée par Taïwan

Cette zone maritime, grande comme six fois la France, compte d'innombrables îles et des fonds riches en hydrocarbures.

La Chine et d'autres nations (Malaisie, Philippines, Vietnam) s'y disputent îlots et récifs et Washington envoie régulièrement des navires de guerre dans la zone pour contester les ambitions chinoises.

«Déjà une menace»

«En tant que plus grosse et sans doute plus forte puissance militaire d'Asie, la Chine est déjà une menace pour les États-Unis et d'autres nations de la région en termes d'équipements militaires», note James Char, expert de l'armée chinoise à l'Université de technologie de Nanyang, à Singapour. «Mais cela ne signifie pas qu'elle s'apprête à entrer en guerre», nuance-t-il.