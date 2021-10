Environnement : La Chine présente ses engagements avant la COP26

Jeudi, Pékin a fait part de ses mesures pour réduire sa production de gaz à effet de serre, alors que la COP26 débute dans trois jours.

La Chine est responsable de plus d’un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Pékin s’engage, dans cette «contribution nationale» (NDC) révisée, à atteindre son pic d’émissions «avant 2030» et la neutralité carbone «avant 2060», des objectifs en ligne avec les annonces du président Xi Jinping.

Réduire son intensité carbone

Ces nouveaux engagements mis en ligne sur le site de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) prévoient également la réduction de l’intensité carbone (émissions de CO2 rapportées au PIB) de plus de 65% par rapport à 2005.

La précédente NDC de la Chine s’engageait à réduire son intensité carbone d’entre 60 et 65% d’ici 2030 et à atteindre son pic d’émissions «autour de 2030». Dans sa contribution, Pékin rappelle que les pays développés doivent «assumer leurs responsabilités historiques et continuer à prendre résolument la tête en matière de réduction d’émissions».