Economie - La Chine, principal client du commerce extérieur genevois

Chine, Etats-Unis et Royaume-Uni. Voici, dans l’ordre, le podium des clients du commerce extérieur genevois pour l’année 2020. Selon les chiffres (qui excluent l’or en barres, les monnaies, les métaux précieux, les pierres gemmes, les objets d’art et les antiquités) communiqués mercredi par l’Office cantonal de la statistique et de l’Administration fédérale des douanes, les entreprises du bout du lac ont exporté pour une valeur totale de près de 16 milliards de francs l’année dernière. Les importations se montent, elles, à 9,251 milliards en provenance de la France, de la Chine et du Royaume-Uni.