Taïwan : La Chine promet la tolérance zéro pour les «séparatistes»

Le Bureau des affaires de Taïwan, un organisme du gouvernement chinois, a publié mercredi un «livre blanc» détaillant la manière dont Pékin envisage de reprendre possession de l’île, notamment via des incitations économiques. «Nous sommes disposés à créer un vaste espace (de coopération) afin de parvenir à une réunification pacifique», indique le document, en forme de main tendue aux autorités taïwanaises. «Mais nous ne laisserons aucune marge de manœuvre aux actions séparatistes ayant pour objectif une pseudo-indépendance de Taïwan, et cela, sous quelque forme que ce soit.»

«Lignes rouges»

En sept décennies, l’armée communiste n’a jamais pu conquérir l’île, laquelle est restée sous le contrôle de la République de Chine – le régime qui gouvernait jadis la Chine continentale et ne gouverne plus aujourd’hui que Taïwan. «Nous ne nous engageons pas à renoncer à l’usage de la force», souligne mercredi le livre blanc de Pékin, le premier sur ce thème depuis 2000, avant de nuancer son propos. «La force serait utilisée en dernier recours, dans le cas de circonstances impérieuses. Nous serions contraints de prendre des mesures drastiques face aux provocations des séparatistes ou de forces extérieures, si ceux-ci venaient à franchir nos lignes rouges.»

Avions de chasse

L’armée communiste de Pékin a conduit ces derniers jours ses plus importants exercices militaires jamais organisés autour de Taïwan. Elle s’est notamment entraînée à un blocus de l’île avec avions, navires et tirs de missiles balistiques. Ces manœuvres devaient se terminer dimanche, mais elles se sont poursuivies lundi et mardi. L’armée chinoise a publié mercredi des photos et vidéos des opérations menées la veille. Elles montrent notamment des avions de chasse décoller, filmer le littoral taïwanais ou encore être ravitaillés en vol.