Politique zéro covid : La Chine réalise des tests PCR sur les poissons et les crustacés

Dans la ville portuaire de Xiamen, les prises du jour des pêcheurs sont également dépistées. Le nettoyage du poisson avec un coton-tige suscite interrogations et moqueries.

La Chine s'en tient à sa stratégie zéro covid. Les images qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux semblent toutefois surréalistes et font beaucoup de bruit dans le pays.

Plusieurs villes côtières chinoises ont en effet récemment commandé des tests PCR pour les poissons et autres crustacés, craignant qu'ils ne soient à l'origine d'une nouvelle épidémie de covid, rapporte le journal «South China Morining Post» . Une décision qui intervient alors que les autorités sanitaires chinoises appliquent depuis plusieurs mois déjà une politique stricte et rigoureuse en matière de lutte contre le coronavirus.

«Tout ce qui arrive doit être testé»

Un représentant des autorités sanitaires de Xiamen, située dans le sud-est du pays, a confirmé cette semaine la pratique consistant à tester non seulement les pêcheurs de retour, mais également leurs poissons. «Tout ce qui entre dans le pays doit être testé», a-t-il déclaré. Le district de Jimei avait publié l'instruction à la fin de juillet car il y avait un risque de commerce illégal avec des pêcheurs étrangers en mer: «Lorsque les pêcheurs et leurs prises arrivent à terre, les personnes et les biens doivent être testés.»