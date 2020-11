Imaginechina via AFP

L’Espagnol âgé de 33 ans, qui se décrit comme un artiste, DJ et YouTuber, fait partie du nombre croissant d’étrangers engagés par les agences pour propager l’engouement local pour la vente de produits en ligne en direct au-delà des frontières de la Chine.

70 milliards de dollars

Arrivé en Chine il y a neuf ans, Lalo Lopez avait été contacté par la société de marketing Linkone Interactive, basée à Pékin, qui avait vu des vidéos diffusées par lui sur YouTube et Instagram.

«C’est plus facile pour moi» de m’adresser à un public hispanophone «en raison de l’origine culturelle que nous partageons», fait valoir M. Lopez, qui gagne jusqu’à 1500 yuans (226 dollars) par séance.

Le groupe compte d’ores et déjà une cinquantaine d’influenceurs – dont plus de la moitié sont basés en Chine – qui ciblent des marchés tels que les Etats-Unis, la France et l’Espagne.