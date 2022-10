Economie : La Chine «reporte» la publication des chiffres trimestriels de la croissance

Eminemment politique et sujet à caution, le chiffre officiel du PIB de la Chine n’en reste pas moins très scruté compte tenu du poids du pays comme deuxième économie mondiale. Au deuxième trimestre, le produit intérieur brut (PIB) du pays avait progressé de 0,4% seulement sur un an, sa pire performance depuis 2020, après 4,8% au premier trimestre.

Politique zéro Covid

A rebours de bon nombre de pays qui optent pour une cohabitation avec le virus et lèvent les restrictions, la Chine continue à suivre une stricte politique zéro Covid. Ces mesures, qui entraînent fréquemment la fermeture inopinée d’entreprises et d’usines, pénalisent activité et déplacements, et pèsent lourdement sur la consommation des ménages. Malgré son impact sur l’activité, le président Xi Jinping a réaffirmé, dimanche, le bien fondé de sa politique zéro Covid, à l’ouverture du 20e congrès du Parti communiste chinois, douchant tout espoir de retour à la normale.