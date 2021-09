Afghanistan : La Chine salue la «fin de l’anarchie» avec la formation du gouvernement taliban

La Chine, qui partage 76 km de frontière avec l’Afghanistan, a organisé une réunion avec les voisins de ce pays. Objectif: discuter de la situation régionale.

La Chine, voisine de l’Afghanistan, a salué mercredi la formation à Kaboul d’un gouvernement intérimaire, composé exclusivement de talibans, une mesure qui met fin selon Pékin à «trois semaines d’anarchie» dans le pays. «Cela met fin à plus de trois semaines d’anarchie en Afghanistan et constitue une étape importante pour le rétablissement de l’ordre dans le pays et sa reconstruction», a indiqué devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin.

Réunion organisée avec les pays voisins

«Nous devons guider et exhorter les talibans à unir tous les groupes ethniques et factions [et à] construire une structure politique large et inclusive», a fait valoir Wang Yi, selon un compte rendu de son ministère.