Commerce : La Chine se défend de ne pas appliquer l’accord avec les USA

La Chine a rejeté jeudi les critiques selon lesquelles elle n’a pas acheté suffisamment de marchandises américaines depuis l’accord commercial de 2020.

La Chine a appelé jeudi les États-Unis à lever «au plus vite» leurs droits de douane punitifs. La réaction chinoise intervient après la publication mardi d’une série de chiffres qui remettent en cause l’engagement pris par le géant asiatique il y a plus de deux ans, avant le début de la pandémie.