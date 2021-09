Enquête : La Chine soupçonnée du rachat illégal d’une société d’armement italienne

La police financière italienne enquête sur le rachat par la Chine d’une entreprise spécialisée dans les drones militaires. Trois Italiens et trois Chinois sont visés.

La police italienne a annoncé jeudi, avoir perquisitionné une entreprise italienne spécialisée dans les drones militaires, qui aurait été illégalement rachetée par la Chine, via une société offshore, et risquait d’être délocalisée.

Six personnes – trois Italiens et trois Chinois – sont visées par la police financière italienne (GDF), qui précise dans un communiqué qu’elles sont soupçonnées de violation de la loi sur la circulation de matériel d’armement et sur celle qui protège les entreprises stratégiques italiennes.