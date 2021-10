Séjours habités dans l’espace : La Chine sur le point de combler son retard sur l’Occident

Trois astronautes chinois s’apprêtent à passer six mois dans la spatiale chinoise, une durée considérable qui permettrait à Pékin de s’aligner sur ce qui se fait couramment à bord de l’ISS.

La Chine lancera samedi sa plus longue mission habitée dans l’espace, Shenzhou-13, lors de laquelle trois astronautes doivent séjourner six mois dans la station spatiale chinoise en construction. Le géant asiatique, autrefois en retard sur les Etats-Unis, la Russie ou l’Europe, mène un ambitieux programme spatial qui lui a déjà permis d’envoyer des sondes sur la Lune et Mars ou encore d’avoir son propre système GPS.