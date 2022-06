Asie : La Chine va doubler sa production d’énergie éolienne et solaire en 3 ans

Pékin annonce que sa capacité d’électricité renouvelable va être poussée à 3,3 TWh par an d’ici à 2025. Mais la dépendance du pays au charbon va augmenter en parallèle.

La Chine a pour objectif de doubler sa capacité éolienne et solaire d’ici à trois ans, selon une nouvelle feuille de route qui autorise également la construction d’un plus grand nombre de centrales électriques au charbon pour renforcer la sécurité énergétique. «En 2025, la production annuelle d’électricité à partir d’énergies renouvelables atteindra environ 3,3 trillions de kilowattheures… et la production d’énergie éolienne et solaire doublera», indique le document publié mercredi par le planificateur économique central du pays.