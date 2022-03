Guerre en Ukraine – «La Chine veut absolument éviter les problèmes avec les Etats-Unis»

Guerre en Ukraine : «La Chine veut absolument éviter les problèmes avec les États-Unis»

Peu avant les hostilités sur le front ukrainien, la Russie et la Chine se sont promis une «amitié illimitée». Mais la guerre de Poutine devient de plus en plus un problème pour Pékin, selon l'expert chinois Ralph Weber.

Le président chinois Xi Jinping a assuré à la Russie une «amitié illimitée» avant le début de la guerre lors des Jeux olympiques. Cependant, depuis que Poutine a ordonné l'attaque militaire contre l'Ukraine, la Chine a fait preuve de retenue. Lorsque des représentants du gouvernement américain ont rapporté que la Russie avait demandé de l'aide à son partenaire stratégique la Chine, les deux pays ont nié toute coopération et ont évoqué une campagne de désinformation .

Ce n'est que lorsque les États-Unis ont menacé la Chine de «conséquences importantes» si elle soutenait la Russie lundi que l'ambassadeur de Chine aux États-Unis a déclaré qu'il ne soutenait pas la guerre de la Russie en Ukraine. Vendredi, le président américain Joe Biden s'est entretenu avec le président chinois Xi Jinping pour la première fois depuis le début de la guerre. Selon un reportage de la télévision d'Etat chinoise CCTV, le président chinois a déclaré qu'il voulait travailler pour «la paix dans le monde». Sur la guerre d'agression russe, Jinping a déclaré: «La crise en Ukraine est quelque chose que nous ne voulons pas voir.»

Le rôle de la République populaire de Chine dans la guerre en Ukraine reste encore flou. L'expert chinois Ralph Weber et l'analyste politique Alexander Dubowy font le point sur la situation géopolitique.

«La guerre est un problème»

«La guerre est un problème pour la Chine», déclare Ralph Weber, professeur à l'Institut Europa de l'Université de Bâle et spécialiste de la Chine. «Sur le plan intérieur, cela arrive à un moment inopportun: bientôt le 20e congrès du parti aura lieu, au cours duquel Xi Jinping doit être élu pour un troisième mandat en tant que secrétaire général du Parti communiste chinois.» Dans cette situation, Pékin voulait avant tout la stabilité. «Le fait que l'invasion russe s’enlise a rendu les choses extrêmement inconfortables pour la Chine», explique Weber. Notamment parce qu'une Russie faible à l'échelle mondiale nuit également à la Chine en affaiblissant le bloc contre les États-Unis.

Cependant, Pékin est conscient qu'un soutien économique à la Russie entraînerait des problèmes avec les États-Unis, a déclaré Weber. «Ils veulent absolument empêcher cela.» Le commerce avec l'Ukraine et la Russie est important pour la Chine: «L'Ukraine exporte du blé vers la Chine, la Russie c'est du gaz, du pétrole, mais aussi du bois.» Selon Weber, cependant, les marchés européens et américains sont encore plus importants pour Xi Jinping: «Ce volume d'échanges est bien plus important que celui avec la Russie.»

Contournement des sanctions via la Chine possible

Si Pékin aide même Poutine avec des moyens militaires, le pays risque une escalade avec l'Occident - une sorte de guerre par procuration - et doit compter avec une perte considérable de réputation, dit Weber. Cependant, la Chine est plus intéressée à se positionner comme une puissance mondiale pacifique: «La Chine pourrait essayer de tricher d'une manière ou d'une autre, de ne pas prendre de positions publiques claires et d'agir dans les coulisses.»

Est-il possible que la Russie puisse contourner les sanctions occidentales via la Chine? Dans une certaine mesure oui, dit Weber: « Il y a des réserves de roubles en Chine qui peuvent être utilisées pour les paiements. Mais cela est limité: les sanctions signifient également que les entrepreneurs chinois individuels se retirent volontairement des affaires avec la Russie, car ils craignent des arriérés de paiement de la part de la Russie, mais ne veulent pas non plus mettre en péril les affaires existantes avec les États-Unis et l'Europe.»

Dépendance croissante de la Russie vis-à-vis de la Chine

Pékin ne mettra pas en danger les relations à long terme de la Russie avec l'Occident, reconnaît l'expert de l'Europe de l'Est Alexander Dubowy. Il ne faut donc pas s'attendre à ce que la Chine soutienne ouvertement la Russie ou même intervienne militairement. «Mais étant donné l'isolement international de Moscou, la dépendance de la Russie vis-à-vis de la Chine augmentera considérablement», a déclaré Dubowy.

Avec son attitude prudemment distante envers Moscou, la Chine tentera également de gagner du capital politique dans ses relations avec l'Occident, dit Dubowy. «Par exemple, pour améliorer les relations avec Washington.» Les États-Unis en particulier seront impliqués dans la guerre en Ukraine, ce qui donnera à la Chine plus d'options d'action dans la région du Pacifique. «Dans l'ensemble, Pékin peut être considéré comme le grand gagnant de cette guerre.»