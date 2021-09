Démographie : La Chine veut réduire le nombre d’IVG pour booster son taux de natalité

L’avortement est légal et très accessible en Chine. Mais après des décennies de politique de l’enfant unique, le pays est confronté à un renouvellement des générations insuffisant. Le gouvernement a annoncé lundi, vouloir donc réduire le nombre d’IVG pour relever le taux de natalité.

