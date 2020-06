Coronavirus

La Chine veut son vaccin à tout prix

Après de nombreux scandales sanitaires, Pékin met tout en œuvre pour trouver le plus rapidement possible un vaccin au Covid-19.

Pour immuniser au plus vite sa population et obtenir une reconnaissance internationale, Pékin aide ses entreprises en fournissant des souches de virus ou en versant des aides financières -- dont le montant n’est pas révélé. Tactique payante pour l’instant: sur la dizaine de vaccins actuellement en essai clinique (c’est-à-dire sur l’homme) dans le monde, cinq sont chinois.

Et moins de six mois après l’apparition de l’épidémie à Wuhan (centre), les premiers résultats du vaccin sont encourageants, selon une étude publiée dans la revue médicale «The Lancet».

Procédures accélérées

Une méthode qui fait grincer certaines dents: Ding Sheng, directeur de l’Institut de pharmacie de la prestigieuse université Tsinghua à Pékin, a critiqué l’adoption de «méthodes non conventionnelles». «Je comprends que les gens attendent avec impatience un vaccin. Mais d’un point de vue scientifique, on ne peut pas se permettre d’abaisser nos critères, même dans l’urgence», a-t-il plaidé dans le Quotidien du peuple, le journal du Parti communiste.

Pots-de-vin

La compagnie pharmaceutique étatique Sinopharm, qui en prépare actuellement deux, espère une mise sur le marché fin 2020-début 2021. Et le directeur général du Centre chinois de prévention et de contrôle des maladies vise un vaccin dès septembre pour le personnel soignant.

«Réputation internationale»

«Cela ne veut pas dire que la Chine n’a pas les capacités de produire un vaccin sûr et efficace contre le Covid-19», nuance Yanzhong Huang, chercheur au cabinet de réflexion américain Council on Foreign Relations. Il cite la réglementation désormais plus sévère ou encore le doublement des investissements de Pékin dans la recherche et développement du secteur pharmaceutique entre 2017 et 2021, à plus de 26 milliards d'euros.