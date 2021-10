Education : La Chine vote une loi pour réduire les devoirs à l’école

Pékin va demander aux parents et aux écoliers de lever le pied pour diminuer la pression qui pèse sur les épaules des élèves.

Il avait déjà interdit aux mineurs de jouer plus de trois heures par semaine aux jeux en ligne pour lutter contre l’addiction et avait réduit drastiquement le recours aux cours privés de soutien scolaire. Ces dernières semaines, le pouvoir a également pris des mesures plus idéologiques contre l’idolâtrie des célébrités, les émissions de télévision jugées «vulgaires» et les artistes «efféminés».