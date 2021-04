«Murmuration» : La chorégraphie qui reproduit le vol des oiseaux

Un artiste français s’est inspiré du ballet aérien des étourneaux pour créer une étonnante chorégraphie.

Pour réussir cette performance, Sadeck Waff a fait appel à 64 danseurs. Ceux-ci, tout de noir vêtus, ont été placés face à un miroir qui les reflète et les dédouble. On ne voit alors plus que leurs bras reproduire des mouvements parfaitement chronométrés pour un résultat quasi hypnotique.