La choucroute permet de lutter contre la déprime

Observer l’impact de l’alimentation sur la santé mentale est un sujet d’étude prisé par les scientifiques. En avril dernier, une équipe composée de chercheurs irlandais de l’Université de Cork et du Teagasc (autorité irlandaise pour le développement de l’agriculture et de l’alimentation) a publié dans la revue «Microbiolgy Society» les résultats d’une recherche portant sur l’impact des aliments fermentés sur la santé mentale. Et, bonne nouvelle pour les amateurs et amatrices de choucroute, les résultats sont enthousiasmants.