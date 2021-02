Netflix : «La chronique des Bridgerton» en musique

Deux jeunes Américaines ont imaginé des chansons qui s’inspirent de la série et rêvent de voir leur comédie musicale à Broadway.

Fans de la série de Netflix créée par Shonda Rhimes, les musiciennes Abigail Barlow et Emily Bear se sont amusées à écrire et composer des chansons pour en faire une comédie musicale inspirée de «La chronique des Bridgerton». Les deux jeunes femmes ont partagé leurs créations sur TikTok et le succès a immédiatement été au rendez-vous parmi les nombreux fans de la fiction.