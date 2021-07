Grèce : La chute d’Aube dorée et le combat d’une mère endeuillée portés à l’écran

Pavlos Fyssas était un rappeur grec antifasciste, tué par des militants d’Aube dorée en 2013. Un film, centré sur sa mère, raconte la chute du parti d’extrême droite.

«Un assassinat politique»

Car comment «imaginer que cela puisse arriver? Tu ne peux pas croire que ton pays en soit arrivé à ce que des nazis déferlent dans les rues et tuent en pleine journée», s’exclame Magda Fyssas en préambule. «Jamais je n’avais imaginé que je puisse perdre mon fils, tué en 2013 par les nazis. Non, c’est un assassinat politique», confie-t-elle dans le film.

Cinquante militants d’Aube dorée poursuivis

C’est ce credo qui l’a guidée dans sa bataille judiciaire, dès la mort de son fils, le 18 septembre 2013, à Keratsini, près d’Athènes, poignardé à l’âge de 34 ans pour ses chansons engagées. Et c’est cet assassinat qui a braqué les projecteurs sur les multiples violences du parti néonazi et conduit à l’ouverture de poursuites contre le meurtrier, mais aussi contre plus d’une cinquantaine de dirigeants et anciens députés du parti néonazi.